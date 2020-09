Trump ataca Meghan Markle e deseja ‘boa sorte’ ao príncipe Harry

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou não ser “fã” de Meghan Markle depois que a duquesa de Sussex incentivou os americanos a votarem nas eleições de novembro. O republicano ainda desejou “boa sorte” ao príncipe Harry em seu casamento com a ex-atriz americana.

Questionado sobre os comentários da atriz, Trump disse aos repórteres: “Não sou fã dela”. “Desejo boa sorte a Harry, porque ele vai precisar”, completou.

Na terça-feira 22, o duque e a duquesa de Sussex apareceram em um vídeo da emissora ABC pedindo que os americanos votassem em novembro. Não é comum que membros da família real falem de política, mas desde que Harry e Meghan abandonaram seus postos em Westminster no começo do ano vêm dando mais entrevistas do que o normal.

O casal renunciou aos deveres da família real britânica no início deste ano e, recentemente, mudou-se para a Califórnia com seu filho Archie, de um ano. Ainda que a duquesa não tenha mencionado o nome de nenhum candidato, sabe-se que ela apoia a candidatura do democrata Joe Biden.

“Quando votamos, nossos valores são colocados em ação, e nossas vozes são ouvidas”, disse Meghan na entrevista. O voto nos Estados Unidos não é obrigatório, por isso diversas celebridades e membros da política fazem campanha para que a população compareça às urnas.