Trump anuncia que chefe de Inteligência deixará cargo em 15 de agosto

O chefe da Inteligência dos Estados Unidos, Dan Coats, deixará o cargo em 15 de agosto, anunciou neste domingo (28) o presidente Donald Trump, na mais recente saída de um alto funcionário de sua controversa administração.

Trump antecipou em sua conta no Twitter que planeja indicar o congressista John Ratcliffe, do Texas, como novo diretor da Inteligência Nacional, e agradeceu a Coats “por seu grande serviço” ao país.

“Ex-procurador dos EUA, John vai liderar e inspirar a grandeza para a nação que ama”, escreveu Trump, em alusão a Ratcliffe, que compõe os comitês de Inteligência, Judicial e Segurança Nacional na Câmara de Representantes.

Trump tem se enfrentado reiteradas vezes com os chefes de Inteligência de seu governo, inclusive Coats, por temas que variam da interferência da Rússia nas eleições de 2016 até a desnuclearização da Coreia do Norte e o acordo nuclear com o Irã.

O afastamento de Coats é o mais recente de uma série de saídas de altos funcionários do governo Trump, entre eles o secretário de Defesa Jim Mattis, a diretora de Segurança Nacional Kirstjen Nielsen, o chefe de pessoal John Kelly e o secretário de Estado Rex Tillerson.

(com Agence France-Presse)