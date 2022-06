Tiroteio em massa em Oklahoma deixa quatro mortos

A polícia de Tulsa, em Oklahoma, nos Estados Unidos, confirmou nesta quinta-feira, 2, que quatro pessoas foram mortas em um tiroteio em um hospital na noite anterior. O capitão da polícia descreveu a cena como “catastrófica”.

Eric Dalgleish, vice-chefe do departamento de polícia de Tulsa, informou que além das quatro vítimas, o atirador também morreu – aparentemente devido a um ferimento de bala auto-infligido. Ainda não identificado, o atirador usou uma pistola e um rifle durante o ataque. As vítimas também não foram identificadas ainda.

Segundo as autoridades, a polícia agiu rápido: respondeu à chamada três minutos depois que receberam o relatório, fazendo contato com o atirador um minuto depois. O capitão Richard Meulenberg disse que várias pessoas ficaram feridas e o complexo médico era uma “cena catastrófica”. O sistema de saúde de St. Francis bloqueou o campus onde fica o hospital.

Dezenas de carros da polícia podiam ser vistos do lado de fora do complexo hospitalar, e as autoridades fecharam o trânsito durante a investigação.

O motivo e as circunstâncias do ataque não estão claros. Em comunicado postado no Twitter, o governador de Oklahoma chamou os assassinatos de “ato de violência e ódio sem sentido” e agradeceu aos socorristas por suas “ações rápidas e corajosas”.

“Ofereci ao prefeito GT Bynum quaisquer recursos estaduais que possam ser necessários e peço a todos os habitantes de Oklahoma que se unam em apoio à comunidade do sistema de saúde de São Francisco”, disse Kevin Stitt.

O tiroteio marca mais um incidente de violência armada em um país que acaba de presenciar um massacre em uma escola em Uvalde, no Texas, onde 19 crianças e dois professores foram mortos. Poucos dias antes, um atirador em Buffalo, no estado de Nova York, foi acusado de matar dez pessoas a tiros em um supermercado (nesta quarta-feira 1, ele foi acusado de terrorismo doméstico e assassinato). No último fim de semana, do feriado do Memorial Day, também houve vários tiroteios em massa em todo o país.

