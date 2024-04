Terremoto em Taiwan deixa ao menos nove mortos e mais de 900 feridos

Um forte terremoto atingiu Taiwan nesta quarta-feira, 3, e deixou ao menos nove pessoas mortas e ao menos 934 feridas. O tremor de magnitude 7,2 é o maior no país asiático em 25 anos. As informações são da agência de notícias Reuters.

Segundo autoridades locais, o terremoto em Taiwan causou o desabamento de pelo menos 26 edifícios e socorristas trabalham no resgate de mais de 70 pessoas que ficaram presas nos escombros.

Imagens transmitidas por um canal de televisão local mostram edifícios inclinados no montanhoso e pouco povoado condado de Hualien, perto do epicentro do tremor. Na capital Taipei, parte da cidade ficou sem energia.

Risco de tsunami

Por causa do terremoto, foram emitidos alertas de tsunami pelas autoridades do Japão e das Filipinas, que foram suspensos três horas depois. Segundo a Agência Meteorológica do Japão, o tremor em Taiwan foi de magnitude 7,7. Já segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos informou que foi de 7,4. Já a agência de Taiwan registrou magnitude de 7,2.