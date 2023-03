Terremoto deixa ao menos 12 mortos no Equador e afeta outros países

Uma série de terremotos atingiu a América Latina neste sábado, 18. Na fronteira do Equador com o Peru, um tremor de 6.7 na escala Richter, com epicentro na costa da cidade equatoriana de Guayaquil, deixou ao menos 12 mortos no país, segundo o governo local.

Outros abalos sísmicos de menor gravidade foram registrados no Peru, Argentina, Chile e México — sem vítimas até o momento. A região atingida faz parte do chamado Círculo de Fogo do Pacífico. Pela alta atividade tectônica, a área concentra cerca de 90% de todos os terremotos registrados no mundo, e metade dos vulcões.

• Hasta el momento, se reporta 12 fallecidos (11 en la provincia de El Oro y uno en la provincia de Azuay). • Hay personas heridas que están siendo atendidas oportunamente en los hospitales. — Comunicación Ecuador 🇪🇨 (@ComunicacionEc) March 18, 2023

Ao longo do sábado, o Instituto Nacional de Prevenção Sísmica identificou dois tremores na Argentina: o primeiro em Mendoza, 5,0 de magnitude e o segundo em Catamarca, de 3,0. Outros seis abalos de no máximo 4,0, aconteceram no Chile, enquanto o México registrou ao menos 18 tremores — um deles de magnitude 4,3, próximo a San Jose Del Cabo, no oeste do país.

No Equador, onze dos doze mortos eram da província de El Oro, e outro, de Azuay. Depois do tremor principal, abalos secundários de magnitudes 4,6 e 3,7 foram registrados na mesma região. Um relatório da diretoria de monitoramento de eventos adversos do país descartou uma ameaça de tsunami.