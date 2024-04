Terremoto de magnitude 4,8 atinge cidade de Nova York

Um terremoto de magnitude preliminar 4,8 foi sentido na área metropolitana da cidade de Nova York na manhã desta sexta-feira, 5, afirmou o Serviço Geológico dos Estados Unidos. O Corpo de Bombeiros nova-iorquino afirmou que não há relatos iniciais de danos, mas sirenes foram ouvidas em diversos cantos da metrópole, que raramente sente atividades sísmicas notáveis.

O tremor foi centrado perto de Lebanon, em Nova Jersey, a cerca de 75 quilômetros de Manhattan. Pessoas em Baltimore, Filadélfia e outras áreas também relataram sentir o chão tremer e diversos aeroportos da Costa Leste dos Estados Unidos emitiram ordens de pausa no tráfego aéreo.

Os efeitos foram sentidos até no Conselho de Segurança das Nações Unidas, onde câmeras que filmavam a reunião começaram a tremer, relatou a jornalista Michelle Nichols, da agência de notícias Reuters. A CEO da organização Save the Children, Janti Soeripto, que discursava sobre a situação das crianças em Gaza, parou de falar. O enviado palestino à ONU, Riyad Mansour, brincou: “Você está fazendo o chão tremer”.

Magnitude 5.5 struck struck New York and New Jersey. It was felt in UN Security Council, where cameras shook. Save the Children CEO Janti Soeripto, who was addressing the UNSC on Gaza, stopped speaking. Palestinian UN envoy Riyad Mansour quipped: “You’re making the ground shake.” pic.twitter.com/CtbyB1h83T

— Michelle Nichols (@michellenichols) April 5, 2024