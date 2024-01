Tempestade nos EUA tem 25 tornados e deixa quatro mortos

Fortes tempestades deixaram mais de 600 mil edifícios em vários estados dos Estados Unidos sem eletricidade nesta quarta-feira, 10, de acordo com o projeto PowerOutage.us, que acompanha e registra apagões no território americano. Ao menos 145 mil residências e empresas estão no escuro no frio congelante de Nova York, sob risco de enchentes. Quatro pessoas morreram no Alabama, Georgia e Carolina do Norte.

“Estamos pedindo às famílias que cuidem umas das outras e verifiquem como estão os vizinhos”, apelou a governadora nova-iorquina, Kathy Hocul, que disse estar “muito preocupada” em entrevista ao canal Spectrum News.

Em meio às implacáveis chuvas, foram relatados 25 tornados no no Texas, Alabama, Flórida, Geórgia e Carolina do Sul desde segunda-feira. Na região da Nova Inglaterra e no estado de Maine, o temporal gerou estragos nas rodovias. Em Iowa, um techo da Interestadual 80 foi fechado após a escuridão provocar um acidente com vários veículos.

Problemas para todos os lados

Já no Kansas, cerca de 30 pessoas foram resgatadas de seus carros e levadas para um abrigo em uma escola para fugirem da nevasca na segunda-feira. A tempestade tem causado, ainda, enchentes em rios no leste e nordeste dos Estados Unidos, como na Pensilvânia, Nova Jersey e Connecticut, onde o Yantic está a beira de atingir um recorde de cheia.

Segundo o site de rastreamento FlightAware, 8.700 voos estão atrasados e outros 1.350 foram cancelados – também reflexo do cerco contra a aeronave Boeing 737 Max 9, após a porta de um dos jatos ter se soltado em pleno voo. A chuva trouxe dor de cabeça para passageiros e tripulantes que estão nos aeroportos de Atlanta, Dallas-Fort Worth, Flórida e Carolina do Norte.

Sem previsão de sossego, uma nova tempestade, simular a atual, atingirá as mesmas regiões entre esta sexta-feira, 12, e sábado, 13. Especialistas reforçaram os avisos sobre a possibilidade de tornados no Sudeste, neve no Centro-Oeste e chuva com ventania na Costa Leste. Acredita-se que os ventos e a maré alta empurrarão a torrente para a costa ainda nesta quarta-feira.

