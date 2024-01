Inundação e frio extremo: Corrente do Ártico traz problemas à Europa

Uma intensa corrente do Ártico tem sido fonte de cabeça para governos de diferentes países da Europa, onde alguns enfrentam temperaturas congelantes, enquanto outros estão mergulhados em inundações. Suécia e Finlândia registraram temperaturas mínimas recordes nesta quarta-feira, 3, com termômetros marcando -43,6°C. O Reino Unido, por sua vez, emitiu centenas de alertas de enchentes após tempestade Henk atingir as regiões ao sul.

As mudanças climáticas, provocadas pela ação humana, têm produzido fenômenos extremos ao redor do mundo, de temperaturas escaldantes, como as enfrentadas pela Europa no ano passado, até chuvas fortíssimas, como a Ciarán, que deixou ao menos 18 mortos no continente.

+ China teve 127 recordes de calor extremo em 2023, mostra análise

Debaixo da neve

Em meio à nevasca, moradores ficaram presos em seus carros em estradas da Suécia. Os serviços de resgate do país socorreram centenas de pessoas que ficaram encurraladas nos veículos por toda a noite, impedidas de prosseguir pela neve, mostra uma reportagem da agência de notícias Reuters.

Na Finlândia, os termômetros do município de Enontekiö despencaram para -42,4°C, a temperatura mais baixa do país em 18 anos. Ao norte, uma mulher foi encontrada morta após uma aventura de esqui com o filho, que permanece desaparecido.

Continua após a publicidade

Além disso, a Escandinávia enfrenta um frio cortante desde dezembro, com Noruega marcando 2,3 graus abaixo da média. As condições extremas devem durar até esta quinta-feira, já que os especialistas preveem que as temperaturas retornem ao para esta época do ano na próxima semana.

+ Sub zero: Xangai enfrenta pior onda de frio em 40 anos

Inundações sem fim

Embora Henk tenha dado adeus ao Reino Unido, o Banco de Dados Europeu de Condições Meteorológicas Severas indicou que chuvas fortes atingirão o sul da Inglaterra entre esta quinta e sexta-feira. Ainda que de menor intensidade, a nova rodada de tempestades cairá no solo já saturado e provocará novas inundações.

O fenômeno também colocou o norte da França debaixo d’água. Centenas de pessoas ficaram sem energia e mais de 300 foram retiradas de suas casas. O departamento de Pas-de-Calais permanece em “alerta vermelho” nesta quinta-feira, ao passo que outros seis departamentos da região estão em alerta laranja, indica o serviço meteorológico nacional do país, Météo France.

Continua após a publicidade