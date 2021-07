Tempestade Elsa provoca enchentes e estragos em Nova York

A costa leste dos Estados Unidos enfrentou fortes tempestades durante a passagem da tormenta tropical Elsa na última quinta-feira, 8.

Os temporais inundaram várias rodovias e estações de metrô na cidade de Nova York e tornados atingiram os estados da Carolina do Norte e a Geórgia.

Imagens publicadas nas redes sociais mostraram estações de metrô de Manhattan completamente alagadas. Em alguns pontos, a água ultrapassava o nível da cintura.

BREAKING! NYC: NYPD responding to drivers trapped on flooding Bronx Expressway in New York City. There are reports of several people being rescued from the Bronx Expressway. Water is also flooding multiple underground stations, trapping people onboard trains. pic.twitter.com/1gtLAkz3By — Abdías Arlet (@AbdiasArlet) July 8, 2021

A situação gerou críticas sobre o estado de conservação dos metrôs da cidade, que lidam com constantes inundações e ainda apresentam danos ocasionados há quase uma década pela passagem do furacão Sandy.

De acordo com as autoridades locais, porém, houve pouco impacto no funcionamento, com apenas uma linha precisando ser fechada.

One of the many New York City subways flooding right now. Continua após a publicidade 🎥: IG: alixtreb pic.twitter.com/qp6SsFWUFc — Matt Marshall (@_Matt_Marshall) July 8, 2021

No Bronx, cerca de 10 pessoas precisaram ser resgatadas de uma rodovia devido ao nível de água no local.

Moradores também relataram a incidência de granizo na região de Nova Jérsei. Os pedaços de gelo chegaram a ter o tamanho de bolas de golfe.

Alertas ainda estão em vigor nesta sexta-feira em Nova Jérsey e Connecticut. Também há risco ao longo da costa leste, da Carolina do Norte a Massachusetts, de acordo com o Serviço Meteorológico Nacional de Nova York.

Elsa chegou aos Estados Unidos pela Flórida e, apesar de não trazer danos significativos, ainda mantém o sinal de alerta ligado para fortes chuvas e possíveis tornados.

Segundo autoridades de Jacksonville, uma pessoa foi morta após a queda de uma árvore sobre dois carros, enquanto um marinheiro foi encontrado morto após ter sido designado para um trabalho de reconhecimento.

Em Camden, região costeira da Geórgia, nove pessoas ficaram feridas quando um tornado atingiu um acampamento de membros da ativa e da reserva. Segundo o Serviço Meteorológico Nacional, um carro foi arremessado a mais de 60 metros.

A tempestade é a quinta da atual temporada do Atlântico e se formou na América Central, causando danos a vários países do Caribe antes de chegar à Flórida na última terça-feira, 6.