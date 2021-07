Tempestade tropical Elsa se aproxima do litoral de Cuba

O olho da tempestade tropical Elsa, a quinta da atual temporada no Atlântico, está prestes a atingir o litoral do centro ou do oeste de Cuba, de onde se aproxima nesta segunda-feira, 5, com ventos máximos constantes de 100 quilômetros por hora.

Depois de atingir a Jamaica com fortes chuvas no domingo, e inundar partes da ilha caribenha, o Instituto de Meteorologia de Cuba agora lida com a possibilidade de Elsa se espalhar por todo o país a caminho da Flórida, para onde segue.

As províncias cubanas de Cienfuegos e Matanzas estão em alerta de furacão e esperam condições climáticas típicas desse fenômeno, enquanto Camaguey está sob vigilância por conta da chegada de Elsa. O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC), com sede em Miami, relatou pela manhã que a tempestade estava a 265 quilômetros da capital Havana.

A última vez que um furacão de grandes dimensões atingiu Cuba foi em 2017, quando Irma percorreu a costa norte do país, de oeste a leste, causando dez mortes e danos materiais quantificados em US$ 13.185 em casas, infraestrutura e no setor agropecuário, segundo dados oficiais.

É esperado que a tempestade atinja a ilha cubana durante toda a segunda-feira e que, no dia seguinte, chegue até o estado da Flórida, nos Estados Unidos.

“Continuamos com atenção máxima no trajeto da Elsa e nossas autoridades estão trabalhando por todo o país”, disse o presidente Miguel Diaz-Canel em sua conta no Twitter.

Cerca de 100.000 cubanos precisarão se refugiar em abrigos do governo ou em casa de familiares para fugir do temporal em meio ao pior momento da pandemia de Covid-19 no país, que na semana passada estabeleceu recordes negativos de infecções diárias e casos ativos.

A tempestade tropical Elsa se formou na América Central e causou danos a vários países do Caribe como Barbados, Jamaica e República Dominicana. Na madrugada de domingo para segunda, a prefeita do condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, adiantou o processo de demolição dos restos do prédio que desabou em Miami no último dia 24 devido à aproximação da tempestade.