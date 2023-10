Telhado de igreja desaba durante missa no México

O telhado de uma igreja no México desabou durante uma missa, deixando pelo menos nove mortos e 40 feridos no domingo 1. Nesta segunda-feira, 2, equipes de resgate continuam procurando outras 30 pessoas que acreditam estarem presas sob os escombros.

O incidente ocorreu em Ciudad Madero, uma cidade na costa do Golfo, perto do porto de Tampico, no norte do país. Com apoio do exército, os serviços de emergência usam cães de resgate e equipamentos que captam a movimentação da terra para identificar e desenterrar sobreviventes.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o telhado da igreja desabou. Logo após o impacto, uma nuvem de fumaça cinza subiu pelos céus, enquanto as paredes externas de tijolos amarelos desabaram.

