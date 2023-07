Talibã impõe fechamento de salões de beleza e cabeleireiros no Afeganistão

O Talibã determinou nesta terça-feira, 4, que todos os salões de beleza e cabeleireiros no Afeganistão sejam fechados, a mais recente restrição para afastar ainda mais as mulheres da vida pública.

Um porta-voz do Ministério do Vício e da Virtude comunicou que as empresas devem cumprir a medida dentro de um mês, a partir de 2 de julho.

As liberdades das mulheres diminuíram constantemente desde que o Talibã voltou ao poder, em 2021. O grupo voltou a governar o Afeganistão após a retirada das forças americanas.

O Talibã proibiu meninas e adolescentes de irem à escola. Mulheres não são permitidas em academias ou parques e, mais recentemente, foram barradas de trabalhar para as Nações Unidas.

Além disso, decretou que as mulheres devem se vestir de maneira que apenas revele os olhos e devem ser acompanhadas por um parente do sexo masculino se viajarem mais de 72 km. As restrições persistem apesar da condenação internacional e dos protestos de mulheres afegãs.

Fechar salões de beleza fez parte de uma ampla gama de medidas impostas pelo Talibã quando estiveram no poder pela última vez, entre 1996 e 2001. Mas os estabelecimentos reabriram nos anos após a invasão do Afeganistão liderada pelos Estados Unidos, em 2001.

Até agora, salões de beleza permaneceram abertos nos dois anos de poder do Talibã. Mas as vitrines das lojas eram frequentemente cobertas e fotos de mulheres do lado de fora dos salões eram pintadas com tinta spray para esconder seus rostos.