Tailândia abre caminho para a legalização do casamento gay

A Tailândia aprovou, nesta quarta-feira, 27, um projeto de lei que pode fundamentar a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Por esmagadora maioria, o parlamento avançou com o texto que reconhece o matrimônio entre “duas pessoas”, sem especificar sexo, ao invés de “marido e mulher”, como definido anteriormente.

O passo histórico, em um dos países asiáticos mais liberais com questões LGBTQIA+, pode fazer da Tailândia o terceiro território na Ásia a legalizar uniões entre pessoas do mesmo sexo – depois de Taiwan e Nepal.

Apoio quase unânime

O projeto, aprovado por 400 dos 415 legisladores presentes, teve o apoio de todos os principais partidos tailandeses e levou mais de uma década para ser elaborado. Ainda requer a aprovação do Senado e o endosso do rei, antes de se tornar lei e entrar em vigor 120 dias depois.

“Fizemos isso para que todo o povo tailandês reduzisse a disparidade na sociedade e começasse a criar igualdade”, disse Danuphorn Punnakanta, presidente da comissão parlamentar do projeto de lei. “Quero convidar todos vocês para fazer história.”

Continua após a publicidade

Vanguarda

Na Tailândia, atitudes progressistas coexistem na sociedade juntamente com valores budistas tradicionais e conservadores. A nação tornou-se nos últimos anos uma atração para casais gays, com uma cena social LGBTQIA+ vibrante, bem como campanhas turísticas direcionadas para atrair viajantes da comunidade de gays, lésbicas, bissexuais, transsexuais, queer, intersexuais e assexuais.

A lei aprovada nesta quarta-feira é a consolidação de quatro projetos diferentes e reconhece o casamento entre duas pessoas, independentemente do sexo, em vez de marido e mulher, como definido anteriormente. Além disso, concede ao casal todos os direitos da uma união, ao abrigo do código civil e comercial do país, incluindo os relativos à herança e à adopção de filhos.

Em 2021, o Tribunal Constitucional decidiu que a atual lei do casamento na Tailândia, que só reconhece casais heterossexuais, era constitucional. No entanto, recomendou que o texto fosse alargado para garantir os direitos de outros arranjos.