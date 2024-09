Suspeito de tentar assassinar Trump é acusado de crimes com arma de fogo

O homem suspeito de tentar assassinar o ex-presidente americano Donald Trump compareceu a um tribunal federal dos Estados Unidos nesta segunda-feira, 16, onde foi acusado de dois crimes relacionados a armas de fogo, um dia após ser flagrado com um rifle escondido nos arbustos de um campo de golfe na Flórida.

Segundo o Departamento de Justiça, há possibilidade de mais acusações contra Ryan Routh, mas as acusações iniciais — posse de arma de fogo como criminoso condenado e posse de arma de fogo com número de série apagado — já vão permitir que autoridades mantenham o suspeito sob custódia enquanto a investigação segue. Uma nova audiência está marcada para 23 de setembro.

Routh pode pegar até 15 anos de prisão se condenado por posse de arma de fogo como criminoso condenado e até cinco anos por posse de arma de fogo com número de série apagado. Kristy Militello, a defensora pública federal designada para o caso de Routh, não quis comentar após a audiência desta segunda-feira.

O FBI, serviço doméstico de inteligência e segurança dos EUA, afirmou no domingo que Trump precisou ser levado às pressas para um local seguro após uma “aparente tentativa de assassinato” contra ele enquanto estava jogando golfe em um de seus campos na Flórida. O incidente ocorreu quase exatamente dois meses após um ataque a tiros contra o republicano no estado da Pensilvânia, que deixou Trump ferido e uma pessoa morto.

Ainda há poucos detalhes sobre o último episódio e sobre o suspeito. O que se sabe até agora é que a suposta tentativa de ataque aconteceu no Trump International Golf Club, um clube de golfe de propriedade do ex-presidente em Palm Beach, a cerca de 15 minutos de sua casa na Flórida, a mansão Mar-a-Lago.

O atirador foi localizado por agentes do Serviço Secreto, que estavam fazendo varreduras pelo campo de golfe pouco à frente do ex-presidente, enquanto ele jogava. De acordo com a polícia, os agentes costumam verificar o território um buraco à frente de onde Trump está, para garantir sua segurança.

Em meio à varredura, os agentes avistaram nos arbustos que margeiam o campo de golfe um cano de uma arma, descrito como um rifle estilo AK-47 pelo xerife do condado, Ric Bradshaw. No momento, Trump estava a cerca de 275 metros a 460 metros de distância do atirador, segundo o xerife. Um agente “imediatamente se envolveu” com com o suspeito, que fugiu, completou Bradshaw.