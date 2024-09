FBI investiga “aparente tentativa de assassinato” contra Trump

O FBI informou que está investigando “o que parece ser uma tentativa de assassinato” contra o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, candidato republicano nas eleições deste ano. Tiros foram disparados no campo de golfe onde ele estava neste domingo, 15, em West Palm Beach, na Flórida.

A campanha de Trump informou que ele está seguro e não foi ferido. Em um comunicado a apoiadores, ele disse estar bem e seguro. “Nada irá me desacelerar. Eu nunca irei me render! Eu sempre vou amar vocês por me apoiarem. Unidade. Paz. Torne a América grande novamente”, disse.

Segundo a agência de notícias Associated Press (AP), agentes do serviço secreto atiraram em um homem que estava escondido entre os arbustos próximos ao campo de golfe e apontava uma arma para Trump. O suspeito foi identificado como Ryan Wesley Routh e preso em um bairro próximo, após fugir de carro.

O xerife do condado de Palm Beach, Ric Bradshaw, disse que o atirador tinha um fuzil AK-47 com mira telescópica, duas mochilas penduradas em uma cerca e uma câmera GoPro. Ele estava a cerca de 500 metros de Trump, escondido em arbustos, enquanto o ex-presidente jogava golfe. Bradshaw afirmou ainda que todo o campo de golfe estaria repleto de seguranças se Trump fosse o presidente em exercício, mas como ele não é, “a segurança é limitada às áreas que o Serviço Secreto considera possíveis”.

A Casa Branca divulgou um comunicado em que informou que o presidente Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris, candidata do partido democrata, já foram informados e estão “aliviados” ao saber que Trump está seguro.

O incidente ocorre cerca de dois meses depois da tentativa de assassinato contra o republicano em um comício na Pensilvânia. Na ocasião, uma pessoa morreu, duas ficaram gravemente feridas e uma bala atingiu de raspão a orelha de Trump.