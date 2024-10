Surto de bactéria ligado ao McDonald’s deixa um morto e 49 doentes nos EUA

Uma contaminação de hambúrgueres Quarter Pounder do McDonald’s, o famoso quarteirão, com a bactéria E. coli deixou uma pessoa morta e outras 49 doentes em 10 estados dos Estados Unidos, anunciou o Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA nesta terça-feira, 22. Entre os que apresentaram um quadro de intoxicação alimentar está uma criança que foi hospitalizada após desenvolver complicações renais graves.

As infecções ocorreram entre 27 de setembro e 11 de outubro, nos estados de Colorado, Iowa, Kansas, Missouri, Montana, Nebraska, Oregon, Utah, Wisconsin e Wyoming. O Colorado lidera o número de casos, com 27, seguido por Nebraska, que registrou nove. Todos lancharam na rede de fast food antes dos primeiros sintomas e a maioria citou ter pedido hambúrgueres Quarter Pounder.

O Departamento de Agricultura dos EUA, a Food and Drug Administration e autoridades estaduais de saúde abriram uma investigação. Ainda não foi identificado qual ingrediente estava contaminado. Acredita-se, no entanto, que tenham sido as cebolas ou a carne bovina. Por isso, o McDonald’s removeu os dois itens dos Quarter Pounders nos estados afetados. O hambúrguer também pode ter sido retirado do cardápio temporariamente.

A bactéria Escherichia coli (E. coli) é encontrada nos intestinos dos animais e no ambiente. Ela provoca sintomas como febre, diarreia e fortes cólicas no abdômen. O tipo de bactéria que provoca surtos como os relatados, E. coli O157:H7, é responsável por 74.000 infecções nos EUA a cada ano, bem como por 2 mil hospitalizações e 61 mortes. A doença é, em particular, mais preocupante em crianças menores de 5 anos e podem causar insuficiência renal aguda.

As notícias sobre a intoxicação ocorrem em meio a uma série de dificuldades para o McDonald’s, com sede em Chicago. Pela primeira vez em quase quatro anos, as vendas globais entraram em queda no segundo trimestre de 2024. É um reflexo da inflação, que obriga clientes a procurarem opções mais baratas ou comerem em casa. Após o comunicado do CDC, as ações da rede caíram caíram 9% nas negociações.