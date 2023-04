Suécia lança foguete e atinge acidentalmente a Noruega

Um foguete de pesquisa sueco lançado pela Sweden Space Corp (SSC) apresentou defeito e teve que pousar 15 quilômetros dentro do território da vizinha Noruega. O lançamento da aeronave aconteceu do Centro Espacial Esrange, no norte da Suécia, às 7h20 do horário local, na manhã da última segunda-feira, 24.

Em um comunicado, a agência informou que o foguete atingiu uma altitude de 250 km, onde experimentos foram realizados em gravidade zero. Segundo o documento, também existem rotinas em vigor para quando os lançamentos dão errado e ambos os governos da Suécia e da Noruega foram avisados.

“Ele pousou nas montanhas a 1.000 metros de altitude e a 10 quilômetros do assentamento mais próximo”, disse Philip Ohlsson, chefe de comunicações do SSC, à Reuters.

O Centro Espacial Esrange é cercado por uma grande “área de pouso” de aproximadamente 5.200 quilômetros quadrados. O centro está localizado a aproximadamente 45 quilômetros a leste da cidade sueca de Kiiruna.

Com a rota desviada no pouso, o foguete caiu na cidade de Målselv, a poucos quilômetros do lago Lille Rostavatni. O trabalho de recuperação da carga está em andamento e uma investigação está sendo iniciada para determinar os detalhes técnicos por trás da rota de voo não planejada. Não há registro de feridos.

Autoridades norueguesas afirmam que não receberam informações “oficiais” sobre o assunto por parte das autoridades suecas e também investigam o caso.

“As autoridades norueguesas sempre levam a sério se algo acontece em nossa fronteira sem permissão. A queda de tal foguete [Norjaan] é um assunto muito sério que poderia ter causado sérios danos”, disse Ragnhild Håland Simenstad, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Noruega, ao NRK.

Em seguida, Håland Simenstad ainda afirmou que nada pode ser retirado das terras norueguesas sem permissão, respondendo um anuncio da SSC de que iria remover a sucata do foguete. “Presumimos que isso vai ser respeitado”, disse.

