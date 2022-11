Sofrendo com Covid, China censura imagens de pessoas sem máscara na Copa

Após o começo do evento, a televisão estatal da China passou a censurar os jogos da Copa do Mundo para remover imagens de multidões sem máscara, denunciaram especialistas no domingo 27. O campeonato ocorre enquanto chineses sofrem com um novo surto mortal de infecções por Covid-19 e seguem vivendo com lockdowns intermitentes.

Mark Dreyer, que dirige o blog China Sports Insider, disse no Twitter no domingo 27 que os jogos transmitidos pelo canal estatal, China Central Television (CCTV), estavam sendo editados para evitar tomadas ao vivo de torcedores e, em vez disso, mostrar closes dos jogadores e treinadores.

“Isso é incrível. Devido à reação dos torcedores chineses que viram multidões sem máscara no Qatar, a TV chinesa agora está substituindo as tomadas ao vivo da torcida durante os jogos e, em vez disso, cortando para close-ups de jogadores e treinadores”, afirmou o jornalista.

https://twitter.com/DreyerChina/status/1596721748824641536

A cerimônia de abertura no Catar causou alvoroço nas redes sociais chinesas. Centenas de usuários reclamaram que as imagens contrastavam com o severo isolamento da política de Covid Zero do presidente da China, Xi Jinping.

Para internautas do país, era “estranho” ver centenas de milhares de pessoas reunidas em uma atmosfera carnavalesca enquanto ainda eram forçadas a viver sob o distanciamento social extremo que a maioria dos outros países abandonou há quase um ano.

Jornalistas das mídias estatais chinesas negaram a acusação de censura, e os posts de Dreyer chegaram a ser censurados no Twitter – segundo ele, a Fifa pediu que fossem retirados.

https://twitter.com/DreyerChina/status/1597223407443398656

“Eu literalmente passei as últimas duas horas assistindo feeds paralelos do jogo Brasil-Suíça e houve QUARENTA E DUAS vezes em que a CCTV evitou mostrar close-ups da torcida. Eu vi UM close da torcida no CCTV (de ex-jogadores brasileiros) no início do jogo. É isso”, respondeu Dreyer para um jornalista que trabalha em uma rede afiliada de uma mídia estatal chinesa

https://twitter.com/DreyerChina/status/1597292919484215296

As emissoras de torneios esportivos geralmente têm a opção de escolher ângulos de câmera dos organizadores e podem definir um atraso para que o jogo seja editado rapidamente antes que o público o veja. O jornalista também afirmou que a “censura preventiva” não era uma nova medida de Pequim.

“As emissoras chinesas são notoriamente cautelosas com fotos de multidões em eventos esportivos internacionais por causa do que pode ser visto – como bandeiras tibetanas, por exemplo”, afirmou no Twitter.

https://twitter.com/DreyerChina/status/1596768961584332801

Apenas algumas semanas depois de Xi garantir um terceiro mandato histórico no poder, a exibição da Copa do Mundo chegou em um momento complicado para a China. Os números de casos diários de coronavírus atingiram recordes (mais de 40 mil foram registrados nesta segunda-feira), provocando ainda mais restrições em cidades de todo o país.

No entanto, nos últimos dias, centenas de manifestantes e policiais entraram em confronto em Xangai por causa das restrições. Essa onda de desobediência civil é rara de se ver no país nas últimas décadas.

