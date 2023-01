Situação da Covid-19 na China é ‘estável’, diz vice-premiê em Davos

Em discurso no Fórum Econômico Mundial, o vice-primeiro-ministro da China, Liu He, disse nesta terça-feira, 17, que seu país já superou o pior das infecções de Covid-19 após a suspensão das restrições no fim do ano passado, garantindo que a população está voltando à vida normal.

No entanto, segundo Liu, há um curto período de tempo entre o pico da infecção e o retorno ao normal, o que de alguma forma está “além de nossas expectativas”. Ainda assim, ele afirmou que os serviços de restaurante, o consumo e o turismo estão voltando aos níveis pré-pandemia.

Agora, disse Liu, a prioridade continua sendo os idosos – a cobertura vacinal do grupo etário é considerada baixa pelos padrões internacionais – e aqueles com comorbidades, como diabetes e pressão alta. Do jeito que as coisas estão, o vice-premiê garantiu que há disponibilidade de leitos hospitalares, médicos e remédios.

Além disso, Liu lembrou aos delegados em Davos que turistas estrangeiros agora são livres para visitar a China e são bem-vindos. Eles precisam apenas de um teste de PCR negativo feito 48 horas antes, sem quarentena nem solicitações adicionais.

A autoridade chinesa acrescentou que conheceu, na véspera, amigos que planejam visitar a China para participar de eventos neste ano – outro sinal de que a vida está voltando ao normal. Segundo ele, 5 bilhões de viagens são esperadas durante o feriado do Ano Novo Chinês.

O discurso otimista contrasta com dados revelados pela China no fim de semana. O país registrou 60 mil mortes relacionadas à Covid-19 em pouco mais de um mês, e Pequim ainda foi acusada de subnotificar as mortes por coronavírus, apesar de relatos de hospitais e crematórios superlotados.