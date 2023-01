China reabre fronteiras para turistas e sinaliza fim de Covid Zero

Após quase três anos de rígidas restrições para conter a disseminação do novo coronavírus por meio da política de Covid Zero, a China reabriu as fronteiras para viajantes e deixou de exigir quarentena para pessoas que visitam o país. Neste domingo, 8, chegaram os primeiros voos, além de visitantes por vias terrestres e marítimas, em meio às celebrações do Ano Novo Lunar. A reabertura, embora comemorada, causa preocupação, pois a China enfrenta alta de casos da doença desde o início do mês passado, quando começou a flexibilizar as medidas de contenção do vírus depois de enfrentar protestos da população.

Segundo a agência de notícias Reuters, foram registradas longas filas no aeroporto de Hong Kong, onde pessoas estavam ansiosas pelo embarque para, enfim, encontrar familiares que não viam desde o início da pandemia. São esperados 2 bilhões de voos durante os 40 dias de festividades do Ano Novo Chinês. A emissão de passaportes também foi retomada neste domingo, assim como de vistos e autorizações de residência para estrangeiros.

Espera-se que a reabertura pressione ainda mais o sistema de saúde chinês, já sobrecarregado pelo aumento de casos de Covid-19. O quadro real de infecções se tornou nebuloso desde o final de dezembro em função da decisão da Comissão Nacional de Saúde da China de interromper a divulgação de dados diários sobre a doença.

Na semana passada, a Organização Mundial da Saúde (OMS) criticou a definição “estreita demais” do país para caracterizar se alguma morte foi causada pela doença, alertando que as estatísticas oficiais não estavam mostrando o verdadeiro impacto do surto.

Neste sábado, 7, a agência estatal de notícias do governo chinês, Xinhua, apresentou o novo protocolo para diagnóstico e tratamento da Covid-19. Uma das determinações foi o fim da exigência de identificação de casos suspeitos da doença.

“Os infectados com o vírus podem ficar em casa ou procurar atendimento médico em instituições médicas. A quarentena de casos positivos em locais designados já não se aplica no novo protocolo”, diz o texto.