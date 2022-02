Rússia veta ação no Conselho de Segurança da ONU; Brasil vota a favor

A Rússia vetou na noite desta sexta-feira, 25, a resolução do Conselho de Segurança da ONU que serviria para condenar a invasão da Ucrânia. O país foi o único a votar contra, mas seu voto tem poder de veto.

Com o Conselho sendo presidido pela Rússia neste momento e com o poder de veto do Kremlin, a resolução não foi aprovada e Moscou impediu que uma decisão fosse adotada. O resultado terminou com onze votos a favor (Albânia, Brasil, Estados Unidos, França, Gabão, Gana, Irlanda, Reino Unido, México, Noruega e Quênia), três abstenções (China, Emirados Árabes e Índia) e um voto contra, o da Rússia.

A decisão do Itamaraty de apoiar a resolução apresentada pelo governo dos EUA ocorreu depois de dias de indefinição no Palácio do Planalto sobre como o Brasil se posicionaria, principalmente após Jair Bolsonaro fazer uma visita oficial a Vladimir Putin.

O voto ainda foi seguido por um discurso duro do embaixador do Brasil na ONU, Ronaldo Costa Filho. Ele disse que o Conselho de Segurança deve agir urgentemente diante da agressão da Rússia, sugerindo uma mudança na postura do país em relação aos atos na Ucrânia.