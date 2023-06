Rússia diz que Ucrânia tentou invadir seu território com tanques

A Rússia afirmou que militantes ucranianos tentaram invadir o seu território por meio da região de Belgorod, que faz fronteira com a Ucrânia, com ajuda de tanques, blindados e lançadores de mísseis nesta quinta-feira, 1. Kiev nega responsabilidade pelo ataque, atribuindo sua autoria militantes russos pró-Kiev.

O Ministério da Defesa da Rússia disse ter repelido três ataques transfronteiriços perto da cidade de Shebekino, e acusou a Ucrânia de usar o que chamou de “formações terroristas” para realizar tentativas de ataques contra civis russos. O ataque, juntamente com bombardeios pesados, levaram a uma retirada parcial de civis da área.

“As ações altruístas dos militares russos repeliram três ataques de formações terroristas ucranianas”, disse a pasta em comunicado. “Nenhuma violação da fronteira do estado foi permitida.”

Moscou disse que o exército russo, guardas de fronteira e unidades do Serviço Federal de Segurança repeliram o primeiro ataque por volta de 1h do horário local, quando duas unidades com veículos e tanques tentaram penetrar na fronteira perto de Novaya Tavolzhanka e Shebekino. Mais de 30 combatentes ucranianos foram mortos, juntamente com quatro veículos blindados destruídos, afirmou o Ministério da Defesa.

+ Zelensky pede ‘garantias de segurança’ para Ucrânia e Moldávia

O governador de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, disse que as forças armadas da Ucrânia bombardearam repetidamente Shebekino com foguetes, incendiando um dormitório e danificando um prédio administrativo. De acordo com Gladkov, pelo menos nove civis ficaram feridos em bombardeios na região.

Nas redes sociais, um vídeo mostra nuvens de fumaça subindo acima de um grande prédio em Shebekino enquanto as chamas atingem o telhado destruído.

Ukrainian forces continue shelling the Belgorod region, the affected home for accommodation of workers

The armed forces of Ukraine shelled the city of Shebekino in the Belgorod region from the "grad" system, and as a result of the hit of the shell, a house for housing workers… pic.twitter.com/D1l6JW6aE2

— Spriter (@Spriter99880) June 1, 2023