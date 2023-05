Rússia diz ter destruído ‘último navio de guerra’ da Ucrânia; veja vídeo

O Exército da Rússia afirmou nesta quarta-feira, 31, que destruiu o último grande navio de guerra da Marinha da Ucrânia, que estava ancorado no porto de Odessa, no sul do país. Em boletim diário, as forças de Moscou citaram um “ataque de alta precisão” contra a embarcação Yuri Olefirenko.

+ Com ataque a refinaria, guerra começa a transbordar para território russo Segundo a Rússia, o ataque teria acontecido na última segunda-feira, 29 de maio. Procurado pela agência de notícias AFP, um porta-voz da Marinha da Ucrânia se negou a comentar. Nagranie ze zniszczenia okrętu wojennego Marynarki Wojennej Ukrainy „Jurij Olefirenko” Atak na miejsce cumowania okrętu wojennego został przeprowadzony 29 maja, poinformowało rosyjskie Ministerstwo Obrony. pic.twitter.com/8j4dLnptHL — Piotr Panasiuk (@PanasukPetr) May 31, 2023 Em vídeos publicados nas redes sociais é possível ver o momento do ataque ao navio Yuri Olefirenko, usado principalmente para desembarque de tropas, e renomeado em 2016 em homenagem a um oficial ucraniano morto em 2015 nos arredores de Mariupol. Além de ataques rotineiros a posições ucranianas, a guerra agora parece começar a transbordar para partes do território da Rússia. Um dia depois que Moscou acusou a Ucrânia de usar drones para atacar edifícios na capital russa, o governador da região russa de Krasnodar, Veniamin Kondratyev, disse que outro drone ucraniano causou de um incêndio na refinaria de petróleo Afipsky nesta quarta-feira, 31.