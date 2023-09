Rússia divulga imagens de almirante que Ucrânia afirmou ter matado

O almirante Viktor Sokolov, comandante da Frota Russa do Mar Negro, participou de uma videochamada na televisão estatal russa nesta terça-feira, 26, um dia depois da Ucrânia dizer que o matou em um ataque com mísseis. As fotos e vídeos foram divulgados pelo Ministério da Defesa russo, onde ele aparece em uma reunião com o chefe da pasta, Sergei Shoigu, e outros militares de alta patente.

Na segunda-feira 25, as forças especiais ucranianas disseram que Sokolov foi morto junto com outros 33 militares russos em um ataque com mísseis, que ocorreu na semana passada. A investida danificou o quartel-general da Frota Russa do Mar Negro, no porto de Sebastopol, na Crimeia.

Após a divulgação do vídeo de Sokolov vivo, Kiev afirmou que iria esclarecer as informações.

“Como os russos foram forçados com urgência a publicar uma resposta com Sokolov supostamente vivo, nossas unidades estão esclarecendo a informação”, disseram as forças especiais ucranianas.

No vídeo do Ministério da Defessa da Rússia, Shoigu disse que mais de 17 mil soldados ucranianos foram mortos em setembro e que mais de 2.700 armas, incluindo sete veículos de combate americanos Bradley, foram destruídas. Moscou se recusou a comentar a alegação ucraniana da morte de Sokolov.

“As forças armadas ucranianas sofrendo graves perdas ao longo de toda a linha da frente”, disse Shoigu, acrescentando que a contraofensiva ucraniana não produziu resultados até agora. “Os Estados Unidos e os seus aliados continuam a armar as forças da Ucrânia, e o regime de Kiev despeja soldados não treinados para o massacre, em ataques sem sentido”

Ao todo, as forças russas controlam cerca de 17,5% do território internacionalmente reconhecido como parte da Ucrânia. A contraofensiva de Kiev ainda não reconquistou uma parcela significativa de seu território. De acordo com o Belfer Center da Kennedy School de Harvard, a Rússia ganhou 91 quilômetros quadrados da Ucrânia no mês passado, enquanto Kiev retomou 41 quilômetros quadrados das forças russas.

