Rússia destrói maior usina elétrica de Kiev com ataques aéreos

Com uma salva de mísseis e drones, a Rússia conseguiu destruir completamente, nesta quinta-feira, 11, a maior usina elétrica da capital ucraniana, Kiev. O ataque aumentou a pressão sobre o sistema energético do país, que precisa recorrer a apagões estratégicos para poupar eletricidade. Depois da investida, que atingiu várias outras infraestruturas essenciais na Ucrânia, lideranças renovaram seus pedidos a aliados do Ocidente por mais defesas aéreas.

O comandante da Força Aérea da Ucrânia disse que as defesas conseguiram derrubar 18 dos mísseis e mais 39 drones. O ataque usou 82 mísseis e drones no total, segundo os militares.

Usina destruída

A termelétrica a carvão Trypilska, perto da capital, ficou completamente destruída. Imagens que circulam nas redes sociais mostram um incêndio que engoliu a grande instalação da era soviética, e fumaça preta subindo pelos céus.

A central era importante fornecedor de energia para as regiões de Kiev, Cherkasy e Zhytomyr. Também era a terceira e última instalação propriedade da empresa estatal de energia Centrenergo. “Tudo está destruído”, disse Andriy Gota, chefe do conselho fiscal da empresa, à agência de notícias Reuters.

Infraestrutura energética na mira

Também nesta quinta-feira, a estatal Ukrenergo, operadora de sistema de transmissão de eletricidade na Ucrânia, disse que suas subestações e instalações de geração de energia foram danificadas pelos ataques nas regiões de Odessa, Kharkiv, Zaporizhzhia, Lviv e Kiev.

Enquanto isso, a maior empresa privada de eletricidade da Ucrânia, DTEK – que perdeu 80% da sua capacidade de geração de eletricidade devido a ataques russos em 22 e 29 de março – disse duas das suas centrais elétricas foram atingidas nesta quinta-feira, causando graves danos.

Os ataques também danificaram parcialmente duas instalações de armazenamento subterrâneo de gás natural, incluindo algumas de propriedade de empresas estrangeiras, segundo a empresa de energia Naftogaz. O assessor presidencial Oleksiy Kuleba disse que a região de Kharkiv, que faz fronteira com a Rússia e já sofre apagões há muito tempo, foi forçada a cortar a eletricidade para 200 mil pessoas.

Defesas aéreas

A Ucrânia alertou que pode ficar sem munições de defesa aérea se a Rússia mantiver a intensidade dos seus ataques, e afirmou que já está precisando fazer escolhas difíceis sobre quais locais do país defender. A assistência vital do Ocidente desacelerou nos últimos meses, especialmente porque um importante pacote dos Estados Unidos foi bloqueado por membros do Partido Republicano no Congresso.

“Precisamos de defesa aérea e de outros apoios de defesa, e não de fechar os olhos e de longas discussões”, disse o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em comunicado no aplicativo de mensagens Telegram.

“A situação na Ucrânia é terrível; não há momento a perder”, ecoou a embaixadora dos Estados Unidos em Kiev, Bridget Brink, acrescentando que 10 mísseis atingiram infraestruturas críticas apenas na área de Kharkiv.