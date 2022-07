Rússia bane Google na região ocupada de Donetsk Chefe da autoproclamada República Popular de Donetsk, controlada por separatistas pró-Moscou, disse que Google faz 'propaganda terrorista' contra Rússia Por Amanda Péchy 22 jul 2022, 10h55

Denis Pushilin, chefe da autoproclamada República Popular de Donetsk, anunciou nesta sexta-feira, 22, que o Google será banido na região ocupada de Donetsk, na Ucrânia, por supostamente promover “terrorismo e violência contra todos os russos”.

“A propaganda desumana da Ucrânia e do Ocidente há muito cruzou todas as fronteiras. Há uma perseguição real aos russos, com imposição de mentiras e desinformação”, disse Pushilin em uma mensagem em seu canal no Telegram.

Segundo ele, o mecanismo de busca Google abertamente – e supostamente “por ordem de seus curadores do governo dos Estados Unidos” – promove o “terrorismo e a violência” contra os russos e “especialmente a população de Donbas”.

Para as autoridades da República Popular de Donetsk, território ucraniano controlado por separatistas pró-Rússia, o Google deve ser bloqueado e isolado porque “isso é o que se faz com criminosos”.

“Se o Google parar de perseguir sua política criminosa e retornar ao mainstream da lei, moralidade e bom senso, não haverá obstáculos para seu trabalho”, concluiu Pushilin .

A Rússia, a Síria e a Coreia do Norte são os únicos Estados membros das Nações Unidas a reconhecer a República Popular de Donetsk como uma autoridade legítima.

Localizada no território da bacia carbonífera do Donetsk, o território declarou independência da Ucrânia em 7 de abril de 2014, após a anexação da Crimeia pela Rússia.

De acordo com o artigo 2 da Constituição da Ucrânia, todo o território reivindicado pela República Popular de Donetsk está sujeito à soberania do Estado ucraniano. Como resultado das hostilidades de 2014-2015, as regiões central e sul da região de Donetsk, cerca de um terço do território originalmente declarado, permanecem sob o controle dos separatistas.