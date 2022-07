Coreia do Norte poderá ajudar Rússia a reconstruir Donbas, diz Moscou Governo norte-coreano foi um dos únicos a reconhecer a independência do território separatista dominado pelos russos na guerra contra a Ucrânia Por Da Redação 19 jul 2022, 10h54

O embaixador russo Alexander Matsegora disse nesta terça-feira, 19, que havia uma possibilidade da Rússia utilizar mão de obra da Coreia do Norte na reconstrução de Donbas, território quase totalmente conquistado por Moscou na guerra contra a Ucrânia.

+ Em Donbas, forças russas impõem primeira derrota militar de peso à Ucrânia

Em entrevista ao jornal russo Izvestia, Matsegora disse que “construtores coreanos altamente qualificados, capazes de trabalhar nas condições mais difíceis, poderiam nos ajudar a restaurar nossas instalações sociais, de infraestrutura e industriais”, na região destruída pela guerra.

+ Após vitória russa em Luhansk, Ucrânia vai proteger Donetsk a todo custo

O diplomata também sugeriu que que há “muitas oportunidades” para cooperação econômica entre as autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk e Luhansk. Ele apontou que fábricas e usinas de energia norte-coreanas construídas durante a era soviética poderiam ser reativadas por meio de equipamentos fornecidos pelo território separatista, onde forças apoiadas por Moscou lutam contra a Ucrânia desde 2014.

A medida desafia sanções impostas pelas Nações Unidas à Coreia do Norte em 2017, que restringem o programa nuclear do país e o proíbem de adquirir máquinas industriais, equipamentos eletrônicos e outros itens.

+ Novas sanções da ONU são ‘ato de guerra’, diz Coreia do Norte

O envio de construtores norte-coreanos à Donbas também violaria outra regra das Nações Unidas que veta a atuação desses trabalhadores fora de seu território. A Coreia do Norte tradicionalmente ganha moeda estrangeira muito necessária ao enviar seus cidadãos para trabalhar no exterior.

Continua após a publicidade

Matsegora reconheceu que as sanções podem frustrar as tentativas de estabelecer um vínculo comercial entre as repúblicas e a Coreia do Norte, mas disse que os laços econômicos são “absolutamente justificados”.

Go Myong-hyun, pesquisador do Asan Institute for Policy Studies em Seul, foi citado pela NK News dizendo que a cooperação econômica confirmaria que a Rússia – um membro permanente do conselho de segurança das Nações Unidas, que impôs sanções à Coreia do Norte – havia se tornado um estado desonesto.

“Uma vez que a Rússia viole as próprias sanções que autorizou, o conselho de segurança seria criticamente prejudicado”, disse Go.

+ ONU teme que Coreia do Norte possa retomar testes nucleares

As declarações da autoridade russa vêm dias depois que a Coreia do Norte se tornou um dos poucos países a reconhecer a independência dos dois territórios, acusando o governo ucraniano de apoiar as sanções incentivadas pelos Estados Unidos, contra seus testes de mísseis.

“A Ucrânia não tem o direito de levantar questões ou contestar nosso exercício legítimo de soberania depois de cometer um ato que carece severamente de justiça e equidade entre as nações ao aderir ativamente à política hostil injusta e ilegal dos EUA no passado”, disse o Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Norte.

Em resposta, a Kiev cortou relações diplomáticas com a Coreia do Norte e acusou-a de minar a soberania e a integridade territorial da Ucrânia.

O ministro das Relações Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, disse que o apelo da Rússia à Coreia do Norte por apoio mostra que Moscou “não tem mais aliados no mundo, exceto países que dependem dela financeira e politicamente”.