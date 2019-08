Richard Gere leva alimentos para imigrantes em navio no Mediterrâneo

O ator americano Richard Gere embarcou nesta sexta-feira 9 no navio da ONG espanhola Open Arms que transporta 121 imigrantes africanos, salvos no Mediterrâneo, à espera de um porto para desembarcar. As famílias são da Eritréia, Sudão ou Etiópia: 89 idosos e 32 meninos e meninas. “Finalmente, uma boa notícia. A comida chega no Open Arms e nós temos um tripulante excepcional, Richard Gere”, anunciou a organização em sua conta no Twitter.

Não é de hoje que o ator é simpatizante da organização. Quando o navio da ONG foi bloqueado pelo governo do vice-primeiro-ministro italiano, Matteo Salvini, no ano passado, Gere enviou-lhes um vídeo de apoio com o lema #freeOpenArms. Desta vez, de férias na Itália, o ator, que é pai há seis meses, ligou para a Open Arms oferecendo ajuda. De acordo com a ONG, ao saber que a embarcação estava a caminho de Lampedusa, Gere comprou uma passagem de avião e foi para a ilha italiana.

A ONG Open Arms está neste trabalho de resgatar imigrantes no Mediterrâneo há mais de uma semana. Os africanos enfrentam diariamente a precariedade das condições do navio, porque não conseguem aportar. Agora ao menos ganharam atenção internacional e quem sabe algum país possa recebê-los.