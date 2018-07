Todos os anos, o “Mandela Day”, que marca o nascimento em 18 de julho de 1918 do líder sul-africano Nelson Mandela, é comemorado em todo o mundo. Neste ano, as celebrações foram especiais, já que Madiba, como o ex-presidente ficou conhecido, completaria 100 anos.

Símbolo da luta contra o preconceito racial e líder que guiou a África do Sul de uma ditadura segregacionista para uma democracia multirracial, Mandela morreu em dezembro de 2013, aos 95 anos, após uma prolongada infecção pulmonar.

Figura inspiradora por sua incansável resistência ao regime racista do apartheid, ele construiu um dos mais belos capítulos da história do século XX ao se tornar o primeiro presidente eleito democraticamente na África do Sul, depois de passar 27 anos preso por sua oposição à ditadura branca.

Seu legado está presente em diversos núcleos da sociedade e política sul-africanas, apesar do país ainda ser considerado um dos mais racistas do mundo, segundo o Banco Mundial. Seus grandes discursos e ensinamentos também são lembrados com frequência em todo o mundo.

Relembre algumas das frases mais inspiradoras de Nelson Mandela, líder da resistência pacífica sul-africana.