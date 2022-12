Reino Unido: Neve provoca morte de crianças e caos nos transportes

Há vários dias, o Reino Unido enfrenta uma onda de frio particularmente intensa, e as condições climáticas chegaram a um extremo nesta segunda-feira, 12. O país registrou o dia mais frio do ano durante as primeiras horas desta manhã, com temperaturas que chegaram a -15,7ºC no norte da Escócia, de acordo com o Met Office, o serviço meteorológico nacional do país.

O frio no país causou interrupções no transporte público, com trens atrasados, acidentes nas rodovias e cancelamento de voos. O aeroporto de Stansted, em Londres, utilizado principalmente pela companhia aérea Ryanair, teve que fechar suas pistas na noite de domingo 11, e devido à neblina mais de 50 voos foram cancelados no Heathrow, o maior aeroporto da capital.

Os passageiros compartilharam cenas dos aeroportos nas redes sociais, nas quais pessoas dormiam no chão enquanto aguardavam os voos.

Na manhã desta segunda feira, o tráfego estava congestionado nas principais estradas de Londres. Além disso, noite de domingo, pessoas ficaram presas em seus veículos por horas nas rodovias. A polícia recomendou que motoristas fizessem “viagens apenas em caso de necessidade”. Os sistema ferroviário também foi afetado, e algumas da principais linhas do metrô de Londres tiveram viagens interrompidas ou sofreram atrasos.

O tempo também provocou a morte de três crianças que acidentalmente caíram dentro de um lago congelado enquanto brincavam. No domingo, as quatro crianças foram resgatadas com parada cardíaca e hospitalizadas em estado crítico, em Solihull, região central da Inglaterra. Segundo a polícia, não foi possível reanimar três delas, e a quarta criança ainda está em estado crítico.

Um alerta amarelo de neve e gelo está em vigor para a Escócia, Londres e sudoeste da Inglaterra até a manhã de segunda-feira, 12. Mas o Met Office encerrou seu alerta meteorológico para a Irlanda do Norte, apesar do clima frio que levou ao cancelamento de alguns jogos esportivos.

O sul do Reino Unido não está tão preparado para a neve como o norte do país, pois não está acostumado a fortes ondas de frio. Os britânicos frequentemente reclamam da falta de preparo da infraestrutura do país quando chega o inverno.

As preocupações aumentaram este ano, devido à inflação e a crise energética que o país e toda Europa enfrenta. A população se preocupa em não conseguir pagar pelo aquecimento de suas casas.

Caso o frio ameace a rede elétrica do país, a National Grid, que administra grande parte da infraestrutura de fornecimento de energia do Reino Unido, instruiu que duas usinas movidas a carvão fossem reativadas. A empresa disse que era um plano de contingência, que visava “dar confiança ao público no fornecimento de energia de segunda-feira”, afirmou à agência de notícias britânica PA Media.

