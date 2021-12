Região central dos EUA é atingida por ventos e tempestades históricos

Ao menos uma pessoa morreu após uma tempestade passar na quarta-feira, 15, pela região Centro-Oeste dos Estados Unidos, levando ventos recordes e registros de tornados em diversos estados.

Tornados foram registrados em Nebraska, Minnesota e Iowa, onde autoridades afirmam que um motorista morreu na noite de quarta-feira após o veículo em que estava ser atingido por uma “forte barreira de vento”, fazendo com que capotasse.

De acordo com o Centro de Previsões de Tempestades, do Serviço Meteorológico Nacional americano, os ventos de quarta-feira foram recorde, chegando a 120 km/h, os mais fortes desde 2004.

Os fortes ventos foram registrados dias após tempestades e tornados atingirem Kentucky, Arkansas, Tenessee, Illinois e Missouri. Ao menos 70 pessoas morreram no Kentucky. No último sábado, cerca de 90.000 pessoas ainda estavam sem água ou energia elétrica e dezenas de quarteirões residenciais ficaram completamente entulhados de destroços.

Today (12/15) has set the record for the most number of hurricane force (75+ mph) thunderstorm wind gusts in a day (55, and counting) since 2004. The previous record was from August 10, 2020 with 53. pic.twitter.com/bqULyJJEw5

De acordo com o serviço, os EUA registraram na quarta-feira o maior número e tempestades e furacões em um único dia.

Segundo Bryon Miller, meteorologista do escritório em Omaha do Serviço Meteorológico Nacional, o clima visto nesta quarta-feira é “bem incomum para dezembro”.

“Até ao menos 50 anos atrás não houve um evento no leste de Nebraska ou oeste de Iowa como este em um mês de dezembro”, disse à rede NBC.

Em um vídeo publicado pela polícia do Nebraska, é possível ver um caminhão capotando em uma estrada por conta dos fortes ventos e da pista molhada.

Troopers have responded to a number of high profile vehicles tipping over during today’s high winds and severe storms.

This one happened right in front of a trooper on I-80 in Lincoln at about 3:30 pm.

Thankfully the driver was wearing a seat belt and was not injured. pic.twitter.com/liJTqp8pCX

— Nebraska State Patrol (@NEStatePatrol) December 16, 2021