Mais de 70 pessoas morrem depois de passagem de tornado nos Estados Unidos

Já passa de setenta o número de mortes causadas pela passagem de um tornado em Kentucky, nos Estados Unidos, na sexta-feira 10. O total de vítimas fatais pode superar a marca de cem pessoas, segundo o governador do estado, Andy Beshear. O ciclone atingiu pelo menos dez condados e está sendo o pior da história do estado americano.

Mayfield, cidade com cerca de dez mil habitantes, foi a mais destruída. No momento da passagem do tornado, na noite de ontem, 110 funcionários de uma fábrica de velas estavam trabalhando no galpão. Quarenta pessoas foram resgatadas. Em entrevista coletiva dada na manhã de hoje, autoridades responsáveis pelo trabalho de resgate e reconstrução disseram haver pouca chance de outros sobreviventes.

Sem água ou energia elétrica – noventa mil pessoas econtravam-se nesta situação na manhã deste sábado -, os moradores passaram o dia tentando recolher dos destroços o que foi possível. O rastro de ruínas deixado pelo ciclone é impressionante. São dezenas de quadras completamente entulhadas de destroços onde antes havia residências e imóveis de comércio e serviço. A sede da Igreja Metodista da cidade foi completamente arrasada.

O governo federal enviou 180 membros da Guarda Nacional para auxiliar nas buscas a sobreviventes.