Rainha quebra tradição em encontro com papa Leão XIV

A rainha emérita Sofia protagonizou uma imagem histórica durante a visita de Leão XIV a Madrid. Ela acompanhou o papa na visita à Catedral da Almudena e tornou-se a primeira rainha a usar calças perante um pontífice, quebrando a tradição de vestidos ou saias, habitualmente usados neste tipo de encontro. Além da escolha da peça, Sofia também apostou no branco, privilégio reservado a um restrito grupo de rainhas católicas. Ela escolheu um elegante conjunto de alfaiataria do estilista toledano Alejandro de Miguel e completou o look com joias de pérolas e várias pulseiras.

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