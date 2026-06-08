Papa Leão XIV comenta ‘concorrência’ com Bad Bunny

O papa Leão XIV brincou sobre a disputa de público em Madri com outra grande atração: o cantor porto-riquenho Bad Bunny, que faz uma série de shows de sua turnê na capital espanhola. Em conversa com jornalistas a bordo do avião papal, neste sábado, 6, Leão XIV destacou o crescente interesse dos jovens pela espiritualidade, especialmente na Espanha. Ao comentar relatos de um recente despertar espiritual, o pontífice mencionou a influência de Bad Bunny entre as novas gerações.

“Se lhes perguntarem: ‘Vocês querem ver o Bad Bunny ou querem ver o papa?’, acho que muitos escolheriam ver o Bad Bunny. Mas também acho que alguns virão para ver o papa. E isso diz muito, sabe?”. Leão XIV iniciou no sábado uma visita de uma semana à Espanha, com passagens por Madri, Barcelona e pelas Ilhas Canárias.