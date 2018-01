Rainha Elizabeth sobre usar coroa: ‘pode quebrar seu pescoço’

Pela primeira vez falando abertamente sobre sua coroação de 65 anos atrás, a rainha Elizabeth II, do Reino Unido, revelou o quão desconfortável foi o trajeto em sua carruagem de ouro até a cerimônia, e como usar a Coroa Imperial do Estado poderia “quebrar seu pescoço”.

Monarca a ocupar o trono britânico por mais tempo, Elizabeth foi coroada rainha no dia 2 de junho de 1953, na Abadia de Westminster, em Londres, em uma cerimônia cujas origens datam de mil anos atrás. Em um relato raro e pessoal para um documentário da BBC que irá ao ar no próximo domingo, Elizabeth fala abertamente sobre a ocasião e alguns elementos que desempenharam um papel simbólico na cerimônia.

“Horrível”, disse sobre o trajeto em uma carruagem de quatro toneladas do Palácio de Buckingham até a abadia onde monarcas britânicos são coroados desde 1066. “É apenas revestido de couro, não muito confortável”. Elizabeth, agora com 91 anos, tinha apenas 25 quando se tornou rainha após a morte de seu pai, George 6º, em 1952. A coroação aconteceu no ano seguinte.

“É o início da vida de alguém realmente como soberano”, disse. “É um tipo de cortejo de cavalheirismo e uma maneira antiquada de fazer as coisas, na verdade. Eu vi uma coroação (a de seu pai, em 1937) e fui a recebedora na outra, o que é bem notável”.

Elizabeth usou duas coroas na cerimônia: a Coroa de Santo Eduardo, que tem usado desde então, e a Coroa Imperial do Estado incrustada de diamantes, que ela ainda usa em ocasiões formais como a abertura do Parlamento, quando faz um discurso resumindo os planos legislativos do governo.

“Você não pode olhar para baixo para ler o discurso, você tem que fazer o discurso olhando para frente. Porque se você fizer, seu pescoço pode quebrar e a coroa cair”, disse sorrindo. “Há algumas desvantagens nas coroas, mas fora isso, elas são coisas bastante importantes”.

A coroa pesa 1,28 quilos e é composta por 2.868 diamantes, dezessete safiras, onze esmeraldas e centenas de pérolas. Ela acrescenta que teve a sorte de ter a cabeça com formato semelhante a de seu pai, então a coroa fica parada. O documentário The Coronation vai ao ar neste domingo na rede de televisão britânica BBC One, traz também imagens de bastidores da família real.

