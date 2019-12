Rainha Elizabeth reconhece que 2019 foi ano ‘conturbado’ para Reino Unido

A rainha Elizabeth II reconheceu que 2019 foi um ano “bastante conturbado” para a Família Real e para o Reino Unido, em sua mensagem oficial de Natal nesta quarta-feira, 25.

“O caminho, é claro, nem sempre é tranquilo e, às vezes, este ano pareceu bastante conturbado”, disse a rainha.

No último ano, a política britânica foi tomada pela discussão e pelos constantes contratempos do Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia. A Família Real também foi abalada por escândalos internos, com rumores de inimizade entre as família dos príncipes Harry e William e o suposto envolvimento do príncipe Andrew, o terceiro filho da rainha, em um caso de abuso sexual.

“A reconciliação raramente acontece do dia para a noite”, afirmou a rainha nesta quarta, em uma aparente referência ao Brexit. “Leva tempo e paciência para reconstruir a confiança”.

Publicidade

A imprensa internacional acompanha o drama do Palácio de Buckingham de perto. Segundo os rumores, Harry e William estariam brigados desde que o irmãos mais velho expressou sua desaprovação ao casamento de William com Meghan Markle após pouco tempo de namoro. O casal teria se ressentido com a observação e, desde então, o drama familiar se instalou.

Os rumores de que a relação dos príncipes Harry e William estaria passando por momentos difíceis e de que os demais membros da Família Real nutrem certa antipatia por Meghan ganharam mais força neste Natal, quando a rainha Elizabeth II publicou seu tradicional retrato de fim de ano e o casal, assim como o filhinho deles, Archie, ficou de fora.

A imagem mostra a monarca ao lado de uma série de porta-retratos com fotos de família. William, sua mulher, Kate Middleton, e os três filhos; o príncipe Phiillip e o príncipe Charles com Camilla Parker-Bowles estão nas fotografias – mas não a família de Harry.

Em seu pronunciamento nesta quarta, Elizabeth tentou colocar panos quentes, e afirmou que o nascimento do bisneto Archie trouxe enorme “alegria” para a família e para o Palácio de Buckingham.

Publicidade

Andrew fora dos holofotes

O príncipe Andrew evitou nesta quarta-feira os holofotes e não participou da tradicional caminhada da Família Real até a Igreja de Santa Maria Madalena para uma celebração de Natal.

Publicidade

Elizabeth e seus netos e bisnetos compareceram à missa das 11 horas da manhã (hora local). Andrew, contudo, foi filmado caminhando com seu irmão, príncipe Charles, para a cerimônia das 9 horas.

De acordo com a imprensa britânica, ele tomou a decisão pessoal de não participar da cerimônia e ficou em casa com seu pai, o príncipe Philip, que teve alta do hospital nesta terça-feira 24 após passar quatro dias internado. O Palácio de Buckingham se negou a comentar o caso.

Andrew anunciou no final de novembro que não iria mais participar de compromissos públicos durante um “futuro próximo”, após o escândalo gerado por sua amizade com o empresário americano Jeffrey Epstein, acusado de agressão sexual e que foi encontrado morto na prisão em agosto.

O príncipe, que frequentava a casa de Epstein, foi acusado de abusar de uma jovem de 17 anos de idade. Segundo Virginia Roberts Giuffre, ela foi obrigada a manter relações sexuais com o duque de York no chão de uma casa em Londres.