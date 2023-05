Quem são os atletas mais bem pagos do mundo em 2023

Com a transferência para o clube de futebol saudita Al-Nassr, o português Cristiano Ronaldo quase dobrou seu salário e alcançou o posto de atleta mais bem pago do mundo, de acordo com um levantamento divulgado nesta terça-feira, 2, pela Forbes. O jogador é seguido pelos também futebolistas Lionel Messi e Kylian Mbappé, ambos do Paris Saint-Germain.

A saída do inglês Manchester United, em novembro do ano passado, rendeu a Ronaldo um novo contrato milionário na Arábia Saudita, estimado em 200 milhões de euros pela mídia (cerca de 1,1 trilhão de reais). O aumento do salário para US$ 75 milhões (378 milhões de reais), somado às oportunidades de marketing, fizeram com que o português retornasse ao posto de primeiro lugar da lista desde 2017. É, no entanto, a terceira vez que ele aparece no ranking geral.

No último ano, Ronaldo teria arrecadado, ainda, US$ 90 milhões (454 milhões) com publicidade fora dos gramados. Apenas três outros atletas conseguiram superar os valores embolsados por Ronaldo: o ex-tenista Roger Federer, o jogador de golfe Tiger Woods e o lutador Conor McGregor.

Entre patrocínios da Adidas, Budweiser e PepsiCo, Lionel Messi arremata o segundo lugar do ranking. Apesar do futuro incerto sobre qual será seu próximo time, com rumores de negociações de um possível retorno ao Barcelona ou de um recomeço no futebol árabe, seu salário atual garante US$ 65 milhões (328 milhões de reais) ao argentino. A vitória da Argentina na Copa do Mundo de 2023, o lançamento da sua empresa de investimentos Play Time e um contrato com uma plataforma de torcedores aumentam ainda mais os ganhos de Messi.

Integrando o top 3, Kylian Mbappé estreia a participação no levantamento e é o único com menos de 30 anos. Apesar do salário de US$ 100 milhões (505 milhões de reais), o francês lucra menos fora dos campos quando comparado aos outros dois jogadores. O título da Copa com a França em 2018 e a conquista do segundo lugar como Melhor Jogador Masculino da Fifa renderam uma maior popularidade e, como consequência, grandes lucros.

A lista dos cinco primeiros colocados conta também com o jogador de basquete Lebron James, com US$ 44,5 milhões (224 milhões de reais), e o pugilista Canelo Álvarez, com US$ 100 milhões (505 milhões de reais). A dupla arrecada valores reduzidos com publicidade.

A Forbes contabiliza todos os prêmios em dinheiro, salários e bônus ganhos nos últimos 12 meses, enquanto estima os lucros de patrocinadores, taxas de participação, receita de licenciamento, bem como em negócios liderados pelos atletas.

