A inusitada trajetória da pessoa mais rica do Brasil, segundo a Forbes

A bilionária Vicky Safra, viúva do banqueiro Joseph Safra, é atualmente a pessoa mais rica do Brasil. Ela ocupa o centésimo lugar da lista internacional da Forbes 2023, com uma fortuna avaliada em U$16,7 bilhões (cerca de 85 bilhões de reais).

Vicky tem 70 anos, nasceu na Grécia e foi naturalizada brasileira, mas hoje vive na Suíça. Todo o dinheiro da família de judeus banqueiros originários da Síria vem sendo acumulado desde o século XIX. Ela tinha apenas 17 anos quando se casou com Safra, em 1969.

O último ano foi de bons investimentos para a bilionária, que viu sua fortuna duplicar. Discreta, hoje ela é dona do famoso Gherkin, imóvel de escritórios em Londres, e de outro valorizado prédio em Nova York. Ela também é responsável pela Fundação Vicky e Joseph Safra, que atua com educação, artes e hospitais.

A viúva do fundador do Banco Safra ultrapassou Jorge Paulo Lemann, investidor de grandes empresas como Ambev, Burger King e Gafisa, que agora ocupa o 108° lugar, com modestos US$ 15,8 bilhões.

São mais de 50 brasileiros no ranking que inclui 2.640 donos de patrimônios com mais de dez dígitos. Segundo a publicação americana, pelo menos metade dos bilionários está mais pobre do que há um ano.

