Putin diz que Ocidente está tentando cancelar a cultura russa

O presidente Vladimir Putin acusou o Ocidente de tentar cancelar a cultura russa, incluindo as obras de grandes compositores clássicos como Tchaikovsky, Dmitri Shostakovitch e Sergei Rachmaninoff.

“Estão tentando cancelar toda uma cultura de mil anos. Estou falando sobre a discriminação gradual contra tudo relacionado à Rússia. Uma tendência que se desenvolve em vários países ocidentais”, disse Putin em reunião televisionada.

O líder do Kremlin comparou a suspenção de vários eventos culturais russos fora do país com as ações da Alemanha nazista na década de 1930.

Recentemente, eventos com figuras culturais russas que manifestaram apoio à guerra foram cancelados, incluindo alguns envolvendo o maestro Valery Gergiev, que foi demitido da Orquestra Filarmônica de Munique por se recusar a condenar a invasão da Rússia à Ucrânia.

Um número muito menor de eventos foi cancelado devido à sua associação a artistas de nacionalidade russa mortos, como a Orquestra Filarmônica de Cardiff, no País de Gales, retirando uma peça de Tchaikovsky de seu programa, no início deste mês.

Em uma publicação no Facebook, a Orquestra defendeu sua decisão explicando que “a humanidade básica tem precedência sobre a arte e a história” e acrescentou que “quando a crise humanitária terminar, a discussão sobre ‘acordar’ e ‘cancelar cultura’ pode ter seu lugar”.

O Balé Bolshoi da Rússia também teve apresentações suspensas no Teatro Real da Espanha, uma das principais casas de ópera da Europa.

As casas de leilões Christie’s, Sotheby’s e Bonhams também cancelaram as vendas de arte russa em Londres.