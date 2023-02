Putin: Depois do nazismo, Rússia é ameaçada novamente por tanques alemães

Em um discurso nesta quinta-feira, 2, para marcar os 80 anos da conclusão da Batalha de Stalingrado, o presidente russo, Vladimir Putin, comparou a invasão russa à Ucrânia com a luta contra a Alemanha nazista. Citando a decisão de Berlim de enviar tanques a Kiev, ele afirmou que a história está se repetindo.

“É inacreditável, mas é verdade”, disse. “Estamos mais uma vez sendo ameaçados por tanques alemães”. A fala feita diretamente em Volgogrado, nome moderno para Stalingrado, também carrega um peso histórico, à medida que a região foi palco da captura de mais de 90.000 soldados alemães, um momento importante no curso da Segunda Guerra Mundial.

“Aqueles que esperam derrotar a Rússia no campo de batalha não entendem, parece, que uma guerra moderna com a Rússia será muito diferente para eles”, disse Putin. “Não estamos enviando nossos tanques para suas fronteiras, mas temos os meios para responder. Todos precisam entender isso”.

Antes do discurso do presidente russo, milhares de moradores foram às ruas de Volgogrado para assistir uma parada militar, que contou com aviões e tanques moderníssimos e alguns veículos da Segunda Guerra Mundial. Alguns dos veículos mais modernos estavam marcados com a letra Z, que se tornou um símbolo da invasão russa à Ucrânia.

Parade held to mark 80th anniversary of Battle of Stalingrad Follow us on Odysee: https://t.co/gMbz1a3bV5 pic.twitter.com/HYzZ4y6jjd — RT (@RT_com) February 2, 2023