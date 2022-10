Putin completa 70 anos – sem motivo para comemorar

7 out 2022, 15h51

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, completou 70 anos nesta sexta-feira, 7, em meio a cumprimentos bajuladores de subordinados e um apelo do líder ortodoxo cristão do país para que todos rezem pela saúde do líder mais longevo desde Josef Stalin (1941-1953).

O momento, no entanto, não é de comemoração. Atualmente, Putin enfrenta o maior desafio de seu governo depois que a invasão da Ucrânia desencadeou o mais grave confronto com o Ocidente desde a crise dos mísseis em 1962, quando o país ainda fazia parte da União Soviética.

Além disso, o Exército russo sofre com uma série de derrotas para os militares ucranianos, o que tem levantado críticas de conservadores e trazido incerteza quanto ao futuro da guerra.

Autoridades nacionais saudaram Putin nesta sexta como o salvador da Rússia moderna, enquanto o Patriarca de Moscou, o bispo ortodoxo-cristão Cirillo I, pediu à população que fizesse dois dias de orações especiais para que “Deus dê ao presidente saúde e longevidade”.

“Nós oramos a você, nosso Senhor Deus, pelo chefe do estado russo e pedimos que você dê a ele sua rica misericórdia e generosidade, conceda-lhe saúde e longevidade, e liberte-o de todas as resistências visíveis e invisíveis do inimigo”, disse ele.

Críticos de Putin, no entanto, dizem que a nação se encontra em beco sem saída em direção à ruína. Até nacionalistas pró-guerra dizem que o líder do Kremlin deveria tomar medidas mais contundentes no conflito, como o uso de armas nucleares táticas, e que elogios a ele denunciam um sistema frágil de bajuladores que deve entrar em colapso.

Ao mesmo tempo, apoiadores fervorosos do presidente dizem que as suas ações são responsáveis por salvar a Rússia da destruição por um Ocidente arrogante e agressivo.

“Hoje, nosso líder nacional, uma das personalidades mais influentes e destacadas do nosso tempo, o patriota número um do mundo, o presidente da Federação Russa, Vladimir Vladimirovich Putin, completa 70 anos”, disse o líder checheno Ramzan Kadyrov, completando que ele foi responsável pela mudança da posição global do país.

Apesar dos elogios, as constantes derrotas têm obrigado Putin a se desdobrar para manter o apoio da população ao conflito. Passados mais de sete meses desde seu início, o Exército russo acumula uma série de reveses humilhantes que culminam na perda de vários territórios.

Em uma tentativa de mudar o jogo, ele chegou a anunciar uma mobilização parcial que prevê a convocação de 300.000 reservistas e proferiu uma ameaça velada de que poderia utilizar armas nucleares para alcançar seus objetivos. Em movimento mais recente, ele também anunciou formalmente a anexação das quatro províncias separatistas de Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk e Luhansk.

No entanto, nada disso trouxe o resultado esperado. A mobilização foi recebida de maneira negativa em todo o país e provocou uma série de protestos e fugas de homens que fugiam do serviço militar. Além disso, grande parte dos convocados estão sendo dispensados por não ter treinamento o suficiente para ir à Ucrânia, e o Exército no país não consegue manter as fronteiras pré-estabelecidas na anexação.

Vladimir Putin está no comando da Rússia há quase 23 anos, tendo sido escolhido a dedo pelo ex-presidente, Boris Yeltsin, em um anúncio surpresa na véspera do Ano Novo de 1999. Por meio de mudanças na Constituição feitas por seu governo em 2020, ele pode permanecer no cargo até pelo menos 2036, ao mesmo tempo que nenhum candidato tem influência suficiente – ou espaço, em meio à ampla repressão da oposição – para derrotá-lo.

Apesar da idade, ele mantém uma agenda cheia e segue a frente de quase todos os assuntos do governo, participando ativamente de reuniões e discussões.

À medida que envelhece, Putin parecia preocupado com o seu legado. No começo da guerra, ele chegou a se comparar com o czar Pedro, o Grande, dizendo que ambos estavam envolvidos em missões históricas para reconquistar terras russas.