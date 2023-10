‘Próxima fase está chegando’, diz Netanyahu a militares

Terminou na tarde deste sábado (horário local, manhã pelo horário de Brasília) o prazo para a retirada de civis do norte de Gaza. Logo após o fim do período dado pelo exército israelense, houve bombardeios a Gaza e as atenções se voltam para uma possível ofensiva por terra. O exército de Israel concentrou veículos militares nos arredores de Erez, ao norte da fronteira norte de Gaza com Israel.

עם הלוחמים שלנו בעוטף עזה, בקו החזית. כולנו מוכנים. (צילום: אבי אוחיון, לע״מ) pic.twitter.com/TiGzHcWhPK — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) October 14, 2023

Na sexta-feira, Netanyahu disse que a retaliação de Israel ao ataque do Hamas nesta semana foi “apenas o começo” e reforçou que o conflito não está próximo do fim.