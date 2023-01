Protestos eclodem pelos EUA criticando policiais por morte violenta

Protestos que condenam a brutalidade da polícia após a divulgação do espancamento que levou à morte do motorista negro Tyre Nichols, de 29 anos, eclodiram nas ruas de diversas cidades dos Estados Unidos durante este fim de semana.

Manifestações foram vistas em Nova York, Boston, Baltimore, Los Angeles, São Francisco e Portland, com placas do movimento Black Lives Matter que criticam o racismo e a violência policial.

Foi divulgado pelas autoridades de Memphis, no Tenessee, em 27 de janeiro um vídeo que mostra o espancamento de Nichols, ocorrido no dia 7. Pelas imagens, é possível ver e ouvir a vítima gritar por sua mãe enquanto era golpeada repetidamente com socos, chutes e cassetetes. As câmeras nos uniformes dos agentes registraram que Nichols foi perseguido pela rua e encurralado no meio de uma calçada, onde foi mobilizado com um taser de choque.

Nichols foi deixado algemado e caído no chão por 23 minutos até os primeiros socorros chegarem. O motorista, que era funcionário da FedEx, morreu depois de três dias hospitalizado.

Os cinco policiais que mataram Nichols, que também eram negros, foram demitidos e acusados pelo homicídio. A punição da polícia de Memphis foi elogiada pelo advogado da família do motorista, Ben Crump. “Essa é a rapidez que queremos ver quando ficamos sabendo de policiais cometendo crimes contra cidadãos”, disse Crump.