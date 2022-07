Primeira-dama dos EUA compara latinos a tacos e pede desculpas

A primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, pediu desculpas nesta terça-feira, 12, por ter comparado os hispânicos a tacos. A esposa do presidente americano, Joe Biden, se dirigia a latinos na última segunda-feira,11, quando fez referência à tradicional comida mexicana.

“A diversidade desta comunidade, tão distinta quanto as bodegas do Bronx, tão bonita quanto as flores de Miami, e tão única quanto a tacos de café da manhã aqui em San Antonio, é a sua força”, disse Jill em uma conferência no Texas.

A Associação Nacional de Jornalistas Hispânicos respondeu dizendo que “os hispânicos não são tacos” e pediu à primeira-dama que dedique um tempo para entender melhor os latinos.

“Nossa herança é moldada por várias diásporas, culturas e tradições alimentares. Não nos reduza a estereótipos”, disse a associação.

Por meio do Twitter, a secretária de imprensa de Jill Biden disse que ela pede “desculpas por suas palavras transmitirem tudo, menos a admiração e o amor que sente pela comunidade latina”.

Polêmicas envolvendo os hispânicos e a primeira-dama não são novidade. Em março do ano passado, ela já havia sido criticada por errar a frase em espanhol “Sí, se puede” (sim, podemos), em comentários a trabalhadores rurais na Califórnia.

O momento para a gafe não é o ideal. Uma pesquisa recente realizada pela universidade Quinnipiac, de Connecticut, apontou que apenas 26% dos hispano-americanos – bloco populacional importante para o Partido Democrata – aprovam o desempenho do governo de Joe Biden, bem abaixo dos 55% do ano anterior.

Durante a campanha presidencial, o próprio presidente também foi ridicularizado quando colocou a música Despacito para tocar em seu telefone de modo a cortejar o voto dos hispânicos.

A gafe não se limita apenas ao governo Biden. Em 2016, o ex-presidente republicano, Donald Trump, também foi criticado depois de postar uma foto no Twitter de si mesmo comendo um taco com a legenda “eu amo hispânicos”.