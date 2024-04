Presidente do Senegal toma posse com duas primeiras-damas

O presidente do Senegal, Bassirou Diomaye Faye, tomou posse na terça-feira, 2, acompanhado das duas primeiras-damas: Marie Khone, com quem tem quatro filhos e é casado há 15 anos, e Absa Faye, com quem trocou alianças há cerca de um ano. No país, 95% da população é muçulmana, segundo o Centro Berkley para Religião, Paz e Assuntos Mundiais, da Universidade Georgetown. Com base no Alcorão, livro sagrado para os adeptos ao islamismo, homens podem firmar o matrimônio com até quatro mulheres caso tenha condições financeiras para tanto.

De mãos dadas com a dupla, o líder senegalês foi aplaudido de pé por apoiadores na cerimônia. Em entrevista ao jornal The Malta Times, o ex-ministro da Cultura e professor de história Penda Mbow explicou que a dose dupla implicará na revisão de “todo o protocolo” presidencial, de forma a incluir ambas na função de primeira-dama. Não parece ser problema para Bassirou. Durante a corrida presidencial, ele afirmou que tinha “esposas maravilhosas” e “muitos lindas”, acrescentando que dava “graças a Deus” pelo apoio das duas.

Poligamia no Senegal

Muitos casamentos não são oficialmente registrados no país, tornando escassos os dados sobre os padrões de relacionamento. Um relatório da Agência Nacional de Estatísticas e Demografia de 2013, o último sobre o assunto, estimou que mais de 32% das pessoas casadas eram poligâmicas no Senegal.

Em março, a socióloga senegalesa Fatou Sow foi contatada, através do X, antigo Twitter, por uma jornalista para uma matéria sobre poligamia no pequeno país africano. Feminista, Sow é professora em um conjunto de universidades europeias, incluindo o Centro de Estudos Africanos em Madrid e do Instituto de Pós-Graduação em Estudos Internacionais e de Desenvolvimento (IHEID) em Genebra.

Em resposta ao pedido, que ocorreu pela própria rede social, ela ponderou que “a poligamia, a monogamia, a poliandria [mulheres que são casadas com múltiplos homens] são modelos conjugais determinados pela história e cultura de cada povo” e que esses “modelos enfrentam hoje a concorrência dos casamentos homossexuais” — por lá, o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo cabe punição de até cinco anos de prisão. Criticada por usuários devido à comparação, rebateu que o seu “pensamento mais profundo é que o Ocidente não tem legitimidade para julgar” a cultura local.