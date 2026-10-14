Presidente do Peru proíbe maquiagem e cabelo tingido em escolas públicas

A presidente do Peru, Keiko Fujimori, anunciou novas regras de disciplina para escolas públicas do país que incluem restrições à aparência dos estudantes, como a proibição de maquiagem, cabelos tingidos e unhas pintadas. As medidas apresentadas na segunda-feira, 12, também determinam que os meninos usem cabelos curtos e estabelecem critérios para o comprimento das saias dos uniformes escolares.

Apresentadas na segunda-feira, 12, as diretrizes fazem parte de uma proposta do governo para reforçar a disciplina e a autoridade de professores e diretores nas instituições de ensino. O pacote também prevê restrições ao uso de celulares durante as aulas, salvo com autorização dos docentes, além da retomada das notas de conduta e da possibilidade de expulsão em casos graves de violência, assédio e bullying. “A ordem não deve reinar apenas nas ruas, mas também voltar às nossas escolas, às nossas salas de aula”, declarou Fujimori durante uma visita a uma escola em Lima.

As novas regras serão aplicadas às escolas públicas de ensino fundamental e médio. Já as instituições privadas poderão manter seus próprios critérios de apresentação pessoal. O texto ainda passará por consulta pública antes da implementação definitiva, prevista para depois da publicação oficial.

A iniciativa provocou críticas de organizações feministas e de direitos humanos. Entidades questionam a eficácia das restrições à aparência dos alunos para combater a violência escolar e classificam as medidas como autoritárias. O governo, por sua vez, defende que as mudanças buscam restabelecer a ordem no ambiente educacional.

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