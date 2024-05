Presidente do Irã governa o país com mãos de ferro

O presidente do Irã, Ebrahim Raisi é um clérigo linha-dura que foi eleito em agosto de 2021 com o apoio do líder supremo do país, o aiatolá Ali Khamenei. Lá, quem manda mesmo é Khamenei, quem dá a última palavra em assuntos estratégicos de Estado, mas o presidente tem grande influência na política interna e externa. Foi Khamenei que escolheu Raisi para ser o grande guardião da Astan Quds Razavi, uma das fundações religiosas do Irã. O país é governado com mãos de ferro desde a Revolução Islâmica de 1979, que impôs restrições á liberdade política.

Raisi tem 63 anos de idade. O nome completo dele é Sayyid Ebrahim Raisol-Sadati. Quando foi eleito em 2021, Raisi derrotou Hassan Rouhani, um presidente mais moderado, que buscava a reeleição. Em 2017, Raisi tinha se candidatado à Presidência, mas foi derrotado por Rouhani. Raisi ocupou diversos cargos o Judiciário iraniano. Ele foi procurador-Geral por dois anos, até 2016. Antes, tinha sido promotor e procurador adjunto de Teerã.

Ele foi um dos estudantes que se rebelaram contra o Xá, movimento que eclodiu na Revolução Islâmica de 1979, liderada pelo Aiatolá Khomeini, que aprovou uma constituição teocrática. O presidente do Irã é acusado por diversos ativistas de direitos humanos de participação nas execuções em massa de cerca de 5 mil prisioneiros políticos no país. Isso se deu em 1988, quando ele era vice-procurador-geral de Teerã e atuou como um dos juízes dos tribunais secretos, conhecidos como Comitê da Morte.

Raisi foi acusado de mandar matar mais gente, após assumir a chefia do Judiciário, em 2019. Raisi foi o principal responsável pelas reformas que levaram á redução do número de pessoas condenadas à morte por crimes relacionados ao narcotráfico, mas as mortes não cessaram. Raisi também era responsável por perseguir cidadãos suspeitos de espionagem no Irã. O governo dos EUA impôs sanções a Raisi em 2019 pelo histórico de violações de direitos humanos.

Na primeira eleição, em 2017, quando não foi eleito, Raisi se apresentou como candidato anti-corrupção. Em 2021, no pleito em que se sagrou vencedor, ele se apresentou como o candidato que iria combater a pobreza, a corrupção e a discriminação. Eleito com 62% dos votos, Raisi endureceu as chamadas leis morais no Irã, que permitem o espancamento de mulheres que não cobrem a cabeça com um lenço. No final do ano passado, a adolescente Armita Geravand morreu após ser espancada. Um ano antes, ganhou repercussão a morte de Mahsa Amini, que gerou protestos o país. Durante os protestos, Raisi cuidou de reprimir com violência os civis que foram para as ruas.

O presidente do Irã fortaleceu os vínculos com grupos terroristas, principalmente aqueles que não reconhecem a existência de Israel. O Hamas, por exemplo, invadiu Israel em outubro do ano passado e aniquilou mais de 1300 pessoas, incluindo turistas brasileiros. Mais de 200 pessoas foram sequestradas e levadas para a Faixa de Gaza. Outro grupo terrorista que o país de Raisi apoia é o Hezbollah, baseado no Líbano, que também tenta destruir Israel. No Iêmen, o Irã apoia o grupo terrorista Outhi.

A prova da ligação umbilical do Hamas com o Irã foi dada hoje. O Porta-voz do Hamas, Izzat al-Risheq, enviou mensagem de solidariedade ao governo iraniano assim que recebeu a notícia do sumiço do helicóptero com o presidente. “Nosso coração está com a nação iraniana como amiga e irmã. Oramos a Deus por misericórdia e cuidado com o presidente, o ministro das Relações Exteriores e seus companheiros”, diz a mensagem do Hamas.

O Irã ingresso no grupo dos Brics com o apoio do presidente Lula. O grupo era formado inicialmente por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Recentemente, o Brics recebeu a adesão do Irã, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes e Etiópia. A Argentina também foi convidada para ingressar no Brics, mas o presidente Javier Milei, de perfil liberal, recusou o convite. Lula teve um encontro com Raisi em outubro do ano passado, em Joanesburgo, na África do Sul, à margem da cúpula dos Brics. Segundo a informação oficial, o presidente iraniano agradeceu a Lula pela entrada de seu país no bloco econômico e afirmou que desejava ampliar as relações comerciais com o Brasil.

Em caso de morte do presidente da República do Irã, vai assumir o comando do país o vice-presidente Mohammad Mokhber, 69 anos de idade, outro conservador. A lei do país determina que, em caso de morte do presidente da República, o vice assume e convoca eleições um prazo de seis meses após a posse.