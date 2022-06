Presidente do Equador sobrevive a impeachment e trava negociações

O presidente do Equador, Guilhermo Lasso, sobreviveu a uma tentativa de impeachment articulada por parlamentares da oposição, à medida que insiste que não irá continuar negociando com líderes indígenas. O país está passando por uma onda de protestos há duas semanas, que demandam o barateamento de alimentos e combustíveis.

O congresso, liderado pela oposição, tentou remover Lasso, que é de direita, devido à “grave crise política e comoção interna” causada pelos protestos. No entanto, o documento conseguiu apenas 80 assinaturas das 92 necessárias para seguir adiante com o processo.

“Apesar das tentativas de golpe, hoje prevaleceram as instituições do país. É evidente quem trabalha para as máfias políticas. Enquanto isso, continuamos trabalhando para o Equador”, disse Lasso após a votação.

No início do dia, o presidente equatoriano já havia acusado o líder indígena Leonidas Iza de política interesseira, dizendo que “não negociaria com aqueles que fazem o Equador de refém”. Os protestos, que completam duas semanas, foram mobilizados em grande parte pela população indígena do país, que corresponde a cerca de 1 milhão de pessoas, e tiveram início devido ao aumento no custo de vida e às dificuldades econômicas.

As manifestações foram convocadas pela Confederação de Nacionalidades Indígenas do Equador (CONAIE), a maior do país, que foi responsável pela destituição de três presidentes entre 1997 e 2005.

Além da escassez de combustível e medicamentos, os atos reduziram a produção nacional de petróleo em mais de 50%, segundo dados do governo. É um duro golpe para a economia equatoriana, já que o petróleo é seu principal produto de exportação.

Os protestos também foram marcados por uma escalada de violência. Um soldado, identificado como José Chimarro, foi morto nesta quarta-feira, 29, fazendo a escolta de um caminhão-tanque no leste do país. De acordo com os militares, ele estava com um grupo que foi abordado por pessoas portando lanças e armas, ferindo outros cinco policiais e sete soldados.

Iza reconheceu que o ataque como “brutal”, mas disse que não há provas que o liguem aos manifestantes. Iza pediu ainda que as negociações continuem, uma vez que as medidas implementadas pelo governo até o momento, incluindo o corte no preço da gasolina, não foram suficientes.

As manifestações começaram em 14 de junho para exigir que os preços da gasolina fossem reduzidos em 45 centavos por galão, para US$ 2,10. Também pedem por controles de preços para produtos agrícolas e um orçamento maior para a educação.

Os protestos começaram com bloqueios pacíficos nas estradas, mas os níveis de violência aumentaram em partes do país, incluindo a capital, Quito, levando o ex-banqueiro conservador Lasso a decretar um estado de exceção em seis províncias.

