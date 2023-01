Presidente colombiano pede reunião urgente da OEA após invasão em Brasília

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, afirmou que há uma tentativa de golpe de Estado fascista no Brasil e sugeriu a convocação de uma reunião urgente da Organização dos Estados Americanos (OEA), após milhares de manifestantes bolsonaristas invadirem e atacarem na tarde deste domingo, 8, os prédios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal, em Brasília.

“Toda minha solidariedade a Lula e ao povo do Brasil. O fascismo decidiu dar um golpe. As direitas não conseguiram manter o pacto de não violência”, escreveu Petro em publicação no Twitter. “É hora urgente de reunião da OEA, se quiser seguir viva como instituição e aplicar a carta democrática”.

“Propusemos o fortalecimento do sistema interamericano de direitos humanos aplicando as normas vigentes e ampliando a carta aos direitos das mulheres, ambientais e coletivos, mas a resposta são golpes parlamentares ou golpes violentos da extrema direita”, acrescentou.

Fundada em 1948, a OEA congrega 35 Estados das Américas e constitui o principal fórum governamental político, jurídico e social do Hemisfério, tendo como seus principais pilares a democracia, os direitos humanos, a segurança e o desenvolvimento.

Também nas redes sociais, o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, Luis Almagro, condenou “o ataque às instituições em Brasília”, que tratam-se de atos de “natureza fascista”.

Após as cenas deste domingo, outros líderes também se manifestaram, entre eles o presidente do Chile, Gabriel Boric, que afirmou que o governo brasileiro terá “todo o nosso respaldo perante este covarde ataque à democracia”.

A Invasão

Parte do grupo contrário à vitória de Lula, que tomou posse há uma semana, saiu do acampamento montado há quase dois meses diante do quartel-general do Exército, na capital federal, rumo à Esplanada dos Ministérios e furou bloqueios policiais.

Pouco antes das 16h, policiais tentaram dispersar o grupo com o auxílio da cavalaria.

As ações estão sendo transmitidas ao vivo nas redes sociais e no YouTube. Os vídeos mostram a depredação de uma viatura da Polícia Legislativa. Os manifestantes não se intimidaram com bombas de efeito moral, lançadas por volta das 14h40. Agentes da Força Nacional, convocada neste sábado em resposta à mobilização para os atos pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, tentaram conter o ataque.

Após tomar a rampa e cúpula externa do Congresso, o grupo migrou em direção ao Palácio do Planalto e para o STF, na Praça dos Três Poderes. Os manifestantes conseguiram entrar na área da sede do Executivo e tentam avançar na parte interna do prédio.

Em imagens que mostram a ação do grupo antidemocrático no Palácio do Planalto, é possível ver que objetos foram depredados. Mangueiras de incêndio foram desenroladas, mesas de vidro e cadeiras foram quebradas, vidraças foram danificadas e gavetas foram reviradas.