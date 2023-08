Premiê canadense, Justin Trudeau se divorcia após 18 anos de casamento

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, e sua esposa, Sophie Gregoire-Trudeau, anunciaram nesta quarta-feira, 2, o fim do casamento de 18 anos. O matrimônio ocorreu no final de maio de 2005 e hoje o casal possui três filhos juntos. A separação foi confirmada por meio do Instagram pessoal de cada um.

“Sophie e eu gostaríamos de compartilhar o fato de que, depois de muitas conversas significativas e difíceis, tomamos a decisão de nos separarmos”, escreveram Trudeau e Sophie.



Segundo o escritório oficial do primeiro-ministro, os dois assinaram um acordo para o divórcio, garantindo todas as medidas legais e éticas com relação à decisão da separação.

“Eles continuam sendo uma família próxima e Sophie e o primeiro-ministro estão focados em criar seus filhos em um ambiente seguro, amoroso e colaborativo”, disse o comunicado do gabinete de Trudeau, que pediu privacidade. “A família estará reunida nas férias, a partir da próxima semana.”

Desde que Trudeau se tornou líder do Canadá, em 2015, ele e Sophie eram frequentemente vistos juntos em eventos sociais e até em viagens ao exterior. No entanto, nos últimos anos, Sophie reduziu essas aparições em público. Ambos viajaram a Londres em maio para coroação do rei Charles III, além de estarem juntos quando o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, visitou o Canadá.

